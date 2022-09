A Draghi piace governare. E prova a dare la linea (Di lunedì 19 settembre 2022) Mario Draghi non sarà probabilmente il prossimo presidente del Consiglio, e forse non ricoprirà mai più quell’incarico, ma vuole continuare a governare. Con l’autorevolezza, con la sua rete di contatti internazionali, con la capacità di leggere gli scenari. Come un ingegnere che costruisce una ferrovia, il presidente del Consiglio uscente vuole segnare il percorso, scegliere su quali binari dovrà muoversi il prossimo governo. Ecco allora il fendente sulla posizione geopolitica dell’Italia. Draghi fa capire la gravità dello scenario: non c’è più spazio per le ambiguità, non sul fronte russo e non su quello cinese. Chi ammicca alla Russia o si oppone alle sanzioni rischia di portare il paese dalla parte sbagliata della barricata, quella di Orban e delle ambiguità tra est e ovest, con il rischio che si attivi un meccanismo di discredito ... Leggi su panorama (Di lunedì 19 settembre 2022) Marionon sarà probabilmente il prossimo presidente del Consiglio, e forse non ricoprirà mai più quell’incarico, ma vuole continuare a. Con l’autorevolezza, con la sua rete di contatti internazionali, con la capacità di leggere gli scenari. Come un ingegnere che costruisce una ferrovia, il presidente del Consiglio uscente vuole segnare il percorso, scegliere su quali binari dovrà muoversi il prossimo governo. Ecco allora il fendente sulla posizione geopolitica dell’Italia.fa capire la gravità dello scenario: non c’è più spazio per le ambiguità, non sul fronte russo e non su quello cinese. Chi ammicca alla Russia o si oppone alle sanzioni rischia di portare il paese dalla parte sbagliata della barricata, quella di Orban e delle ambiguità tra est e ovest, con il rischio che si attivi un meccanismo di discredito ...

