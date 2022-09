Sono passate le ere del ‘tempo pre Smart working’ e/o del ‘tempo pre Dad’ (Di domenica 18 settembre 2022) di Claudio Quintano* E’ fuor di dubbio che nella vita economica e sociale di questi giorni si stanno registrando novità nella strumentazione e nella modalità della comunicazione dei flussi di saperi che avranno effetti di sicura accelerazione della rivoluzione dei processi produttivi nell’Operatore delle Imprese, da una parte, e dei processi formativi nell’Operatore famiglie, dall’altra. Ciò è dovuto al fatto che c’è stata una presenza, affermatasi, con varia intensità, in tutti i Paesi del mondo, durante la pandemia Covid 19, delle ben note applicazioni che trasferiscono flussi di saperi, nel micro, nello spazio interconnesso tra gli Operatori delle “unita di produzione” e di “consumo”, dello Smart working (con flussi di saperi da casa verso le unità produttive) e della Dad (con flussi di saperi dalle scuole, università, ecc. verso le unità familiari o unità ... Leggi su ildenaro (Di domenica 18 settembre 2022) di Claudio Quintano* E’ fuor di dubbio che nella vita economica e sociale di questi giorni si stanno registrando novità nella strumentazione e nella modalità della comunicazione dei flussi di saperi che avranno effetti di sicura accelerazione della rivoluzione dei processi produttivi nell’Operatore delle Imprese, da una parte, e dei processi formativi nell’Operatore famiglie, dall’altra. Ciò è dovuto al fatto che c’è stata una presenza, affermatasi, con varia intensità, in tutti i Paesi del mondo, durante la pandemia Covid 19, delle ben note applicazioni che trasferiscono flussi di saperi, nel micro, nello spazio interconnesso tra gli Operatori delle “unita di produzione” e di “consumo”, delloworking (con flussi di saperi da casa verso le unità produttive) e della Dad (con flussi di saperi dalle scuole, università, ecc. verso le unità familiari o unità ...

pdnetwork : Non dimentichiamo gli applausi della destra dopo aver aver affossato il #DDLZan. Sono stati cinque anni difficiliss… - eicarusa : Questa cosa che sono passate più di dodici ore con una temperatura al di sotto dei 25 gradi deve finire almeno fino al 31 ottobre - arthurhogws : e sono già passate le dieci - httpgiulia_ : eccomi qui alle 10 passate (aggiungerei anche senza vergogna) per dire che mi sono addormentata vedendo tsqv e quin… - liberaurora : RT @agnxplace: le nuove veneri meriterebbero qualche approfondimento in più per conoscerle meglio,sono passate totalmente in secondo piano… -