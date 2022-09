Samsung Galaxy Watch 4 irrinunciabile con l’offerta di oggi 18 settembre (Di domenica 18 settembre 2022) I Samsung Galaxy Watch 5 sono realtà ormai da poco più di mese, ma questo non deve distogliere l’attenzione dal suo predecessore, il Samsung Galaxy Watch 4, che ha ancora molto da offrire ed è attualmente reperibile ad un prezzo imbattibile. Il wereable è adesso disponibile su Amazon al prezzo di 160,29 euro, peraltro nel modello Bluetooth da 44mm. La consegna senza costi aggiuntivi per gli abbonati Prime (reso gratuito) è prevista per giovedì 22 settembre (ordinando entro poche ore). Il Samsung Galaxy Watch 4 è venduto e spedito dall’e-commerce, senza l’intercessione di venditori terzi. Parliamo di un prodotto ‘Amazon’s Choice’, un’ulteriore garanzia dell’affidabilità estrema di questa offerta, che vi consigliamo ... Leggi su optimagazine (Di domenica 18 settembre 2022) I5 sono realtà ormai da poco più di mese, ma questo non deve distogliere l’attenzione dal suo predecessore, il4, che ha ancora molto da offrire ed è attualmente reperibile ad un prezzo imbattibile. Il wereable è adesso disponibile su Amazon al prezzo di 160,29 euro, peraltro nel modello Bluetooth da 44mm. La consegna senza costi aggiuntivi per gli abbonati Prime (reso gratuito) è prevista per giovedì 22(ordinando entro poche ore). Il4 è venduto e spedito dall’e-commerce, senza l’intercessione di venditori terzi. Parliamo di un prodotto ‘Amazon’s Choice’, un’ulteriore garanzia dell’affidabilità estrema di questa offerta, che vi consigliamo ...

kimmyoungsik : RT @domeglassapple: Samsung Galaxy S22 Ultra vs iPhone 14 Pro Max - Full Comparison - DharemendarP : #Samsung galaxy S22 ultra 5G vs Motorola Edge 30 ultra //best comparison... - _Arimoon88 : @Arthur_FleckJ Samsung Galaxy S21, è pazzesco - Androidheadline : Phone Comparisons: Apple iPhone 14 Pro Max vs Samsung Galaxy S22 Ultra - Avnashp_ : 1. Samsung Galaxy S22 Ultra 2. Xiaomi 12s Ultra 3. Oppo Reno 10X Zoom Edition #encowordgang @encoword… -