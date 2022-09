MotoGP, Dall’Igna: “Contenti di aver vinto il titolo costruttori, ringrazio tutti i piloti e lo staff” (Di domenica 18 settembre 2022) Il direttore generale di Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, ha commentato con soddisfazione la vittoria del titolo costruttori in questa stagione di MotoGP. Queste le sue parole: “Siamo molto Contenti di essere riusciti ad ottenere il nostro terzo titolo costruttori consecutivo, il quarto nella storia di Ducati in MotoGP. È un risultato che ci aspettavamo, visti i risultati ottenuti dai nostri piloti quest’anno, tra i quali spiccano le 6 vittorie di Bagnaia e i quattro successi di Bastianini. Voglio ringraziare tutti i nostri piloti e tutto lo staff di Ducati Corse che grazie al loro impegno e dedizione ci hanno permesso di raggiugere nuovamente questo traguardo. Ora possiamo concentrarci ... Leggi su sportface (Di domenica 18 settembre 2022) Il direttore generale di Ducati Corse, Gigi, ha commentato con soddisfazione la vittoria delin questa stagione di. Queste le sue parole: “Siamo moltodi essere riusciti ad ottenere il nostro terzoconsecutivo, il quarto nella storia di Ducati in. È un risultato che ci aspettavamo, visti i risultati ottenuti dai nostriquest’anno, tra i quali spiccano le 6 vittorie di Bagnaia e i quattro successi di Bastianini. Voglio ringraziarei nostrie tutto lodi Ducati Corse che grazie al loro impegno e dedizione ci hanno permesso di raggiugere nuovamente questo traguardo. Ora possiamo concentrarci ...

