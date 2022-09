Mondiali ciclismo 2022: Foss trionfa, Ganna affonda (Di domenica 18 settembre 2022) Il norvegese Tobias Foss è il nuovo campione del mondo Élite a cronometro maschile. A sorpresa ma con pieno merito, sui 34.200 metri del circuito australiano di Woolongong, il venticinquenne di Lillehammer ha sfilato la maglia iridata dalle spalle del vincitore delle ultime due edizioni, l’italiano Filippo Ganna, giunto settimo al termine d’una prova deludente. Alle spalle dello scandinavo, che ha fatto segnare il tempo di 40’02?78 alla media di 51,241 kmh, si è piazzato a 2?95, l’elvetico Stefan Kung che ha preceduto il belga Remco Evenepoel, fresco vincitore della Vuelta Espana, distanziato 9?15. Questa è l’amara chiusura d’una giornata cominciata splendidamente per i colori azzurri con il successo della ventunenne pisana Vittoria Guazzini nella crono Under 23 femminile. La ragazza di Pontedera ha conquistato il titolo della categoria giovanile ... Leggi su tpi (Di domenica 18 settembre 2022) Il norvegese Tobiasè il nuovo campione del mondo Élite a cronometro maschile. A sorpresa ma con pieno merito, sui 34.200 metri del circuito australiano di Woolongong, il venticinquenne di Lillehammer ha sfilato la maglia iridata dalle spalle del vincitore delle ultime due edizioni, l’italiano Filippo, giunto settimo al termine d’una prova deludente. Alle spalle dello scandinavo, che ha fatto segnare il tempo di 40’02?78 alla media di 51,241 kmh, si è piazzato a 2?95, l’elvetico Stefan Kung che ha preceduto il belga Remco Evenepoel, fresco vincitore della Vuelta Espana, distanziato 9?15. Questa è l’amara chiusura d’una giornata cominciata splendidamente per i colori azzurri con il successo della ventunenne pisana Vittoria Guazzini nella crono Under 23 femminile. La ragazza di Pontedera ha conquistato il titolo della categoria giovanile ...

