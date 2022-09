Mi gonfiò di botte | confessione choc di Stefania Sandrelli sul calciatore

Vincenz78441140 : @lanf64 Ha la stessa espressione di due moscovite, moglie e suocera, che stanno rovinando la vita ad un mio conosce… - czamba : Se becco il bastardo che durante le vacanze è entrato a casa mia e mi ha ristretto tutti i pantaloni, lo gonfio di botte ?????? - StaziAlessandro : @elevisconti Ma chi querela? La CIA? Si.. ..e io quando incontro il campione mondiale dei pesi massimi lo gonfio di botte.... ???????? - Pippo75988297 : @kkxall Si se ti incontro mi sacrifico e ti gonfio di botte?? merdaccia. - Arturina2 : RT @trattomale: La rateizzazione delle bollette è come se uno invece di riempirti di botte e lasciarti gonfio una settimana, viene tutti i… -

Io mi rifiutai e lui midi. Lo denunciai, ma la cosa venne insabbiata. Lui ora non c'è più'. Cosa sogna per il futuro 'Vorrei vivere in campagna con un somarello, il mio animale ...E sono volate urla, offese e. Infastiditi dal brano I due giovani clienti, lei italiana e lui cittadino marocchino, non avrebbero affatto gradito quel sottofondo musicale "hot" degno di un set ...