Coppa Davis 2022, Germania-Australia 2-1: i tedeschi primi del girone C (Di domenica 18 settembre 2022) La Germania può rallegrarsi ad Amburgo per l’esito della sfida contro l’Australia, valida per il gruppo C della fase a gironi delle Finali di Coppa Davis 2022. Il confronto metteva in palio il primato, visto che entrambe hanno staccato il biglietto per i quarti di finale negli incontri precedenti. A portare il primo punto in casa teutonica è stato Jan-Lennard Struff (n.132 del ranking) che si è sbarazzato di Max Purcell (n.226 ATP) con il punteggio di 6-1 7-5. Con la forza della combinazione servizio-dritto Struff ha fatto sua la partita. A riportare in parità il match è stato Thanasi Kokkinakis (n.81 del mondo): 7-6 (6) 6-1 lo score dell’aussie contro Oscar Otte (n.52 del mondo). In questo caso l’andamento del primo set ha dato una chiara impronta alla partita, tenendo contro del dominio nel secondo ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) Lapuò rallegrarsi ad Amburgo per l’esito della sfida contro l’, valida per il gruppo C della fase a gironi delle Finali di. Il confronto metteva in palio il primato, visto che entrambe hanno staccato il biglietto per i quarti di finale negli incontri precedenti. A portare il primo punto in casa teutonica è stato Jan-Lennard Struff (n.132 del ranking) che si è sbarazzato di Max Purcell (n.226 ATP) con il punteggio di 6-1 7-5. Con la forza della combinazione servizio-dritto Struff ha fatto sua la partita. A riportare in parità il match è stato Thanasi Kokkinakis (n.81 del mondo): 7-6 (6) 6-1 lo score dell’aussie contro Oscar Otte (n.52 del mondo). In questo caso l’andamento del primo set ha dato una chiara impronta alla partita, tenendo contro del dominio nel secondo ...

