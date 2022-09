Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi

(Di domenica 18 settembre 2022) Sguardo al cielo per vedere che tempo farà. Ecco le previsioni meteo del Centro Meteo Lombardo a cura di Francesco Costa. ANALISI SINOTTICA L’ anticiclone si estende nuovamente verso il nostro Paese garantendo tempo stabile e soleggiato; tuttavia la massa d’aria scandinava affluita ieri sull ‘ Italia ha determinato un brusco calo delle temperature che, pur se in graduale ripresa, risulteranno “frizzanti” al primo mattino anche sulle pianure Lombarde. Domenica 18 settembre 2022 Tempo Previsto: , salvo addensamenti anche compatti nella prima parte della giornata sulle Alpi Retiche orientali ma senza fenomeni degni di nota. Temperature: Minime stazionarie o in lieve calo comprese tra 7 e 14°C con valori maggiori nei grossi centri urbani; massime in pianura stazionarie o in lieve aumento sulle province orientali e comprese tra 22 e 25°C. Venti: in pianura nord-occidentali anche moderati su ...

