Ciclismo, Mondiali Wollongong 2022: la crono maschile è di Foss, settimo un deludente Ganna (Di domenica 18 settembre 2022) Niente tris per Filippo Ganna, che nella cronometro maschile dei Mondiali di Ciclismo in corso di svolgimento a Wollongong (Australia) non va oltre il settimo tempo. L’azzurro, che cercava il terzo successo iridato di fila, è stato protagonista di una prova abbastanza incolore nella seconda parte di gara, finendo a 55” da Tobias Foss. Il norvegese, vincitore a sorpresa, ha messo in atto una prova maiuscola, conquistando l’oro davanti a Stefan Kung, che per larghi tratti sembrava destinato alla prima posizione. Lo svizzero ha volato fino al secondo intermedio, per poi pagare però dazio nella parte finale, finendo a 2”95 dall’oro. Terza posizione per Remco Evenepoel, mentre Pogacar chiude sesto davanti a Ganna. Tredicesimo Edoardo ... Leggi su sportface (Di domenica 18 settembre 2022) Niente tris per Filippo, che nellametrodeidiin corso di svolgimento a(Australia) non va oltre iltempo. L’azzurro, che cercava il terzo successo iridato di fila, è stato protagonista di una prova abbastanza incolore nella seconda parte di gara, finendo a 55” da Tobias. Il norvegese, vincitore a sorpresa, ha messo in atto una prova maiuscola, conquistando l’oro davanti a Stefan Kung, che per larghi tratti sembrava destinato alla prima posizione. Lo svizzero ha volato fino al secondo intermedio, per poi pagare però dazio nella parte finale, finendo a 2”95 dall’oro. Terza posizione per Remco Evenepoel, mentre Pogacar chiude sesto davanti a. Tredicesimo Edoardo ...

