Amici 22, fan di Mattia furiose minacciano di boicottare il talent (Di domenica 18 settembre 2022) Amici 22 – i fan di Mattia sono furiosi L’attesa è finita e Amici 22 ha finalmente aperto le porte ai ragazzi. Tra gli allievi ritroveremo anche Mattia Zenzola. Nella scorsa edizione è stato costretto a lasciare anticipatamente il talent a causa di un guaio fisico. Il ballerino però non si è perso d’animo e L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 18 settembre 2022)22 – i fan disono furiosi L’attesa è finita e22 ha finalmente aperto le porte ai ragazzi. Tra gli allievi ritroveremo ancheZenzola. Nella scorsa edizione è stato costretto a lasciare anticipatamente ila causa di un guaio fisico. Il ballerino però non si è perso d’animo e L'articolo proviene da Novella 2000.

Tanc7even_ : RT @sonodistyles: No ok sono ufficialmente una fan di Cricca, mio protetto #Amici #Amici22 - sonodistyles : No ok sono ufficialmente una fan di Cricca, mio protetto #Amici #Amici22 - midnightgio : @exittmusic ma è la prima volta che parlo di lei, mai stata fan o interessata alla sua vita privata. l’ho vista ad… - AngoloDV : Amici 22, un nuovo allievo fan di Aka7even (VIDEO) #Amici22 #aka7even #amicispoiler #angolodellenotizie… - INYOUREYESZ4YN : @iamnotthedrama ECCERTO dove ho finto di essere una fan di questi due di amici con tanto di lacrime!! che bel periodo -