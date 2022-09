Uomini e Donne: Volano Scintille Tra Ida e Roberta! (Di sabato 17 settembre 2022) Continuano le registrazioni di Uomini e Donne dove sta succedendo un po’ di tutto. In particolare, un bello scossone lo ha dato il ritorno di Roberta Di Padua. Tra lei e Ida Platano sono volate subito Scintille. Le due, come sappiamo, sono entrambe ex fidanzate del nostro Riccardo Guarnieri. Sarà guerra tra le due dame in questa stagione del programma? Ecco tutti gli ultimi aggiornamenti! Il ritorno di Roberta Di Padua al Trono Over Uomini e Donne sta per riaprire i battenti. Ancor prima della messa in onda delle puntate su Canale 5, sappiamo già qualcosina di ciò che è accaduto in studio durante le prime registrazioni. Stando a quanto riporta la pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni, sappiamo infatti, non solo che ci sono stati gli ennesimi scontri tra Ida e Riccardo, ma anche di una lite tra la ... Leggi su gossipnews.tv (Di sabato 17 settembre 2022) Continuano le registrazioni didove sta succedendo un po’ di tutto. In particolare, un bello scossone lo ha dato il ritorno di Roberta Di Padua. Tra lei e Ida Platano sono volate subito. Le due, come sappiamo, sono entrambe ex fidanzate del nostro Riccardo Guarnieri. Sarà guerra tra le due dame in questa stagione del programma? Ecco tutti gli ultimi aggiornamenti! Il ritorno di Roberta Di Padua al Trono Oversta per riaprire i battenti. Ancor prima della messa in onda delle puntate su Canale 5, sappiamo già qualcosina di ciò che è accaduto in studio durante le prime registrazioni. Stando a quanto riporta la pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni, sappiamo infatti, non solo che ci sono stati gli ennesimi scontri tra Ida e Riccardo, ma anche di una lite tra la ...

