Flavr7 : RT @Lukyluke311: Messico ???? - Presidente Andrés Manuel López Obrador: Il 16 settembre il @GobiernoMX presenterà la proposta di istituire… - VedeleAngela : RT @Lukyluke311: Messico ???? - Presidente Andrés Manuel López Obrador: Il 16 settembre il @GobiernoMX presenterà la proposta di istituire… - chiccavenza : RT @Lukyluke311: Messico ???? - Presidente Andrés Manuel López Obrador: Il 16 settembre il @GobiernoMX presenterà la proposta di istituire… - Lukyluke311 : Messico ???? - Presidente Andrés Manuel López Obrador: Il 16 settembre il @GobiernoMX presenterà la proposta di ist… -

Agenzia askanews

L'invasione russa, ha osservatoObrador, "è senza dubbio riprovevole, colgo l'occasione per ... come è stato che i governi membri della Nato abbiano negato all'il suo ingresso nell'...Per milioni di persone già colpite dagli effetti della guerra ine dalle crescenti disuguaglianze, è impossibile fronteggiare i disastri climatici. Basti pensare che tra il 2010 e il 2019 i ... Ucraina, Lopez Obrador: sanzioni alla Russia aggravano il conflitto Roma, 17 set. (askanews) - "Dovremo cominciare col chiederci se la guerra non può essere evitata e se l'Onu e i politici delle principali potenze non hanno mancato alla loro responsabilità di promuove ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...