Sorpresa Sassuolo | D’Andrea titolare | chi è il giovane talento neroverde

Torino-Sassuolo tra le formazioni ufficiali del match: Alessio Dionisi lancia dal primo minuto il giovane Luca D'Andrea.

Commenta per primo Due sconfitte per Torino enell'ultimo turno di Serie A, molto diverse nella genesi: colpito ail Torino di Juric dall'Inter a San Siro dopo una buona prova, rimontato e messo sotto in casa dall'Udinese il ...Torino. Odor diin attacco, questa sera per il Torino . Juric nella rifinitura ha infatti riprovato Seck da ...effettivamente sarà questa la soluzione nella gara di stasera contro il, ...Chi è Luca D'Andrea- Sorpresa nella formazione titolare del Sassuolo: Luca D'Andrea ricoprirà il ruolo di esterno destro. Chi è il giovane 2004.Formazioni ufficiali Torino-Sassuolo- Juric contro Dionisi: il primo conferma i suoi dopo l'Inter, il secondo confida in Laurentié e Pinamonti.