Sanità, il Partito Democratico scende in piazza: “Senza salute non c’è futuro” (Di sabato 17 settembre 2022) Bergamo. “Senza salute non c’è futuro” questo il tema affrontato sabato 17 settembre a Bergamo da Partito Democratico. Buono successo di partecipazione al gazebo promosso dal PD. A dialogare con i candidati alcuni rappresentanti dell’amministrazione e delle categorie professionali, ma anche molte cittadine e cittadini di passaggio. “La salute è un bene primario – ha esordito l’on. Elena Carnevali -. Serve prevenzione, servono più persone e formate meglio. Le risorse umane sono troppo poche e occorre remunerale di più. Sulle liste d’attesa la nostra linea è chiara: è un dovere abbatterle. Per quanto riguarda i vaccini, c’è troppa disattenzione su come proseguire la campagna. La Lega definisce la campagna vaccinale un Tso: e non è accettabile. Per questo ci battiamo per un rafforzamento ... Leggi su bergamonews (Di sabato 17 settembre 2022) Bergamo. “non c’è” questo il tema affrontato sabato 17 settembre a Bergamo da. Buono successo di partecipazione al gazebo promosso dal PD. A dialogare con i candidati alcuni rappresentanti dell’amministrazione e delle categorie professionali, ma anche molte cittadine e cittadini di passaggio. “Laè un bene primario – ha esordito l’on. Elena Carnevali -. Serve prevenzione, servono più persone e formate meglio. Le risorse umane sono troppo poche e occorre remunerale di più. Sulle liste d’attesa la nostra linea è chiara: è un dovere abbatterle. Per quanto riguarda i vaccini, c’è troppa disattenzione su come proseguire la campagna. La Lega definisce la campagna vaccinale un Tso: e non è accettabile. Per questo ci battiamo per un rafforzamento ...

