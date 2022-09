Milan-Napoli | probabili formazioni e dove vedere diretta TV e streaming

Leggi su optimagazine

(Di sabato 17 settembre 2022) C’è grande fermento per l’attesissimo big match di domenica sera 18 settembre,presso la splendida cornice dello Stadio San Siro dio ed alle ore 20.45 ci sarà il fischio d’inizio di, ultima sfida valida per la 7a giornata del campionato di Serie A (dopodiché ci sarà la sosta per le Nazionali). La super sfida, che vale come primo scontro diretto tra i rossoneri e gli azzurri, regalerà certamente tanto spettacolo ed emozioni tutte da vivere. Entrambe le compagini, ad oggi, si trovano in testa alla classifica con 14 punti; quello di domenica sarà un importante head-to-head scudetto. Andiamo aquali sono i dettagli, lelaTV e ...