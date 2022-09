LIVE Serie B | Parma subito avanti | il Como riprende la Spal con Cutrone Avanti la Reggina | Cagliari-Bari 0-0

juventusfc : Il primo drop è live! Assicurati un pacchetto Gold, Silver o Bronze: ognuno di loro può darti la possibilità di ot… - TuttoMercatoWeb : LIVE TMW - Allegri: 'Sono qui ma che spiegazioni devo dare dopo due ko in Champions?' - internewsit : LIVE Serie A - Ora Bologna-Empoli, poi Spezia-Sampdoria e Torino-Sassuolo - - sportli26181512 : LIVE Alle 15 Bologna-Empoli: il debutto di Thiago Motta. Zanetti punta su Marin - TUTTOB1 : LIVE TB - Diretta Goal Serie B: raddoppia il Parma, Reggina e Sudtirol in vantaggio -

Si parte con Bologna - Empoli. Poi alle 18 c'è il derby ligure Spezia - Sampdoria, stasera Torino - ...La conferenza stampa dell'allenatore bianconeroLa Juventus non può fallire domani pomeriggio in casa del Monza, nel match valevole per la settima giornata del campionato diA. Massimiliano ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...