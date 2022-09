LIVE MotoGP, GP Aragon 2022 in DIRETTA: Marquez out in Q1, a breve la sfida per la pole (Di sabato 17 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.34 Entra nel vivo la volata per il titolo. Ricordiamo che Fabio Quartararo guida la classifica del Mondiale a +30 su Bagnaia e a +33 su Aleix Espargarò quando mancano sei gare al termine della stagione. 14.32 6 Ducati, 2 KTM, 1 Yamaha, 1 Honda, 1 Suzuki e 1 Aprilia in lizza dunque per la pole position. Il Q2 determinerà le prime quattro prime file della griglia. 14.30 Aleix Espargarò e Zarco si aggiungono dunque a Miller, Bagnaia, Bezzecchi, Bastianini, Martin, Binder, OLIVEira, Quartararo, Nakagami e Rins in Q2. 14.28 Di seguito la top10 del Q1: 1 41 A. ESPARGARO 1:46.569 2 5 J. ZARCO +0.274 3 93 M. Marquez +0.340 4 10 L. MARINI +0.487 5 49 F. DI GIANNANTONIO +0.550 6 12 M. ... Leggi su oasport (Di sabato 17 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.34 Entra nel vivo la volata per il titolo. Ricordiamo che Fabio Quartararo guida la classifica del Mondiale a +30 su Bagnaia e a +33 su Aleix Espargarò quando mancano sei gare al termine della stagione. 14.32 6 Ducati, 2 KTM, 1 Yamaha, 1 Honda, 1 Suzuki e 1 Aprilia in lizza dunque per laposition. Il Q2 determinerà le prime quattro prime file della griglia. 14.30 Aleix Espargarò e Zarco si aggiungono dunque a Miller, Bagnaia, Bezzecchi, Bastianini, Martin, Binder, Oira, Quartararo, Nakagami e Rins in Q2. 14.28 Di seguito la top10 del Q1: 1 41 A. ESPARGARO 1:46.569 2 5 J. ZARCO +0.274 3 93 M.+0.340 4 10 L. MARINI +0.487 5 49 F. DI GIANNANTONIO +0.550 6 12 M. ...

