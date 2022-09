La Francia ci taglia l’energia per due anni (Di sabato 17 settembre 2022) 00:00 Maltempo, ogni volta che si verifica una tragedia che ha a che vedere con gli elementi, si scatena Mario Tozzi che spolvera sulla Stampa il solito pezzo: è colpa nostra. Tutti accusano tutti: sindaci, Protezione civile, algoritmo, cambiamento climatico, egoismo dell’uomo: “La natura è sempre incolpevole”. 08:10 Draghi parla e, a parte Calenda che si becca una botta politica, sembra accusare tutti. 13:43 Da leggere Andrea Greco su cosa succede con l’elettricità che importiamo dalla Francia e che verrà meno: altro che pale. 15:29 Parola ai commensali. 16:05 Spassosissimo resoconto di Repubblica che rosica come pochi nella città epicentro della vittoria della destra in Svezia. Titolano il contrario di quanto scrivono e danno dei postfascisti a tutti. D’altronde Repubblica è quella dell’”abbiamo le prove dei soldi russi all’Italia”, di cui oggi non parla più nessuno. ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 17 settembre 2022) 00:00 Maltempo, ogni volta che si verifica una tragedia che ha a che vedere con gli elementi, si scatena Mario Tozzi che spolvera sulla Stampa il solito pezzo: è colpa nostra. Tutti accusano tutti: sindaci, Protezione civile, algoritmo, cambiamento climatico, egoismo dell’uomo: “La natura è sempre incolpevole”. 08:10 Draghi parla e, a parte Calenda che si becca una botta politica, sembra accusare tutti. 13:43 Da leggere Andrea Greco su cosa succede con l’elettricità che importiamo dallae che verrà meno: altro che pale. 15:29 Parola ai commensali. 16:05 Spassosissimo resoconto di Repubblica che rosica come pochi nella città epicentro della vittoria della destra in Svezia. Titolano il contrario di quanto scrivono e danno dei postfascisti a tutti. D’altronde Repubblica è quella dell’”abbiamo le prove dei soldi russi all’Italia”, di cui oggi non parla più nessuno. ...

