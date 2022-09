Highlights e gol Triestina-Pro Vercelli 1-0 | girone A Serie C 2022 2023 VIDEO

(Di sabato 17 settembre 2022) Gara non molto intensa a Trieste trae Proche termina con un pareggio per 1-1. Difese quadrate, portieri attenti e tanto agonismo, con entrambe le squadre che sono andate a fiammate più che martellare. Il match si sblocca solo a fine secondo tempo con il gol di Saco, regalando così la vittoria agli ospiti, pareggiato poi dal colpo di testa di Di Gennaro. Ecco le immagini del match. LA DIRETTA TESTUALE SportFace.

OfficialASRoma : Il gol con cui Cherubini ha sbloccato Napoli-Roma 1-5 di #Primavera1TIM ?? Guarda gli highlights su Roma TV+ ??… - LTAAgencyItalia : Serie A Femminile, Inter – Pomigliano 6-1: video sintesi, gol e highlights da Youtube Doppietta per @AjaraNjoya… - SuedtirolFc : Un punto a testa che accontenta entrambe le formazioni! Südtirol-Cosenza 1-1: tabellino, gol, highlights, classific… - MatrizSport : Salernitana-Lecce 1-2 | Colpo del Lecce all’Arechi: Gol & Highlights | Serie A TIM 2022/23 - NatoInterista1 : @SamueleEsse @OhhMyreal Anzi io mi ricordo questo gol decisivo. I highlights di Sandro e gli altri milanisti quell… -

Il video con glied idi Wolves - Manchester City 0 - 3 , sfida valevole per la settima giornata del campionato di Premier League 2022/2023 . Gli uomini di Pep Guardiola si sono infatti imposti col ...Video/ Lecco Pergolettese (2 - 0)ed: Giudici apre, Zambataro chiudeBologna - Empoli 0-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida della settima giornata di Serie A 2022/23.Guarda gli highlights completi di Bologna-Empoli, partita valida per la settima giornata di Serie A Termina 1-0 per l’Empoli la trasferta in casa del Bologna valida per il settimo turno di Serie A. D ...