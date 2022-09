Francesca Chillemi, chi è il compagno Stefano Rosso, figlio di Renzo Rosso e padre di sua figlia Rania (Di sabato 17 settembre 2022) Francesca Chillemi, ex miss Italia, è nota al pubblico italiano anche per essere una delle protagonista della serie su rai 1, Che Dio ci aiuti. Francesca è legata sentimentalmente a Stefano Rosso dal 2014 e i due hanno anche una figlia di nome Rania, nata nel 2016. Tra i due la scintilla non è scattata subito, quindi non c’è stato il cosiddetto colpo di fulmine, ma il loro amore è cresciuto piano piano. Vediamo allora nel dettaglio chi è Stefano Rosso e che lavoro fa. Tutto quello che c’è da sapere su Stefano Rosso, il fidanzato di Francesca Chillemi Stefano ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 17 settembre 2022), ex miss Italia, è nota al pubblico italiano anche per essere una delle protagonista della serie su rai 1, Che Dio ci aiuti.è legata sentimentalmente adal 2014 e i due hanno anche unadi nome, nata nel 2016. Tra i due la scintilla non è scattata subito, quindi non c’è stato il cosiddetto colpo di fulmine, ma il loro amore è cresciuto piano piano. Vediamo allora nel dettaglio chi èe che lavoro fa. Tutto quello che c’è da sapere su, il fidanzato di...

