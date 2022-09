Ciclismo, Mondiali Wollongong 2022 cronometro femminile: percorso e altimetria (Di sabato 17 settembre 2022) Domenica 18 settembre prendono il via i Mondiali di Ciclismo in terra australiana, in quel di Wollongong. La prima prova prevista, nella mattina australiana e dunque nella nottata italiana, è la cronometro femminile Elite, che si correrà quest’anno sulla stessa distanza affrontata dai colleghi uomini, ovvero 34.2 km. Il percorso inizia e termina a Wollongong e prevede due giri del circuito, che misura 17.1 chilometri. La prova è quasi completamente pianeggiante, tranne per il piccolo strappo di Mount Ousley, 700 metri a 6.7%. Il tracciato si presenta dunque come molto veloce anche vista la presenza di vari tratti rettilinei, intervallati però da curve tecniche di 90 gradi e una inversione di marcia. Le specialiste pure delle cronometro saranno ... Leggi su sportface (Di sabato 17 settembre 2022) Domenica 18 settembre prendono il via idiin terra australiana, in quel di. La prima prova prevista, nella mattina australiana e dunque nella nottata italiana, è laElite, che si correrà quest’anno sulla stessa distanza affrontata dai colleghi uomini, ovvero 34.2 km. Ilinizia e termina ae prevede due giri del circuito, che misura 17.1 chilometri. La prova è quasi completamente pianeggiante, tranne per il piccolo strappo di Mount Ousley, 700 metri a 6.7%. Il tracciato si presenta dunque come molto veloce anche vista la presenza di vari tratti rettilinei, intervallati però da curve tecniche di 90 gradi e una inversione di marcia. Le specialiste pure dellesaranno ...

