Zelensky | “A Izyum scoperta una fossa comune La Russia deve essere ritenuta responsabile”

(Di venerdì 16 settembre 2022) Il presidente ucraino Volodymyrha annunciato il ritrovamento di una, da poco liberata dall’occupazione russa. Nella cittadina della regione di Kharkiv, nel nord-est del Paese, le autorità locali hanno dichiarato di aver trovato un cimitero che conteneva più di 440 corpi, con almeno una. Un video della Associated Press mostra un cimitero le cui croci si confondono con i tronchi sottili di una fitta foresta. Su molte croci non vi è scritto un nome, ma un numero. Davanti a una, l’iscrizione indica che vi sono sepolti 17 soldati ucraini. I residenti hanno confermato che i morti durante l’occupazione, durata cinque mesi, venivano sepolti nella foresta. Secondo Serhii Bolvinov, investigatore capo della polizia della regione ...

