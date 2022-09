Ultime Notizie – Decreto aiuti, in bozza 700 milioni per Ucraina (Di venerdì 16 settembre 2022) In arrivo 700 milioni per l’Ucraina, stanziati attraverso l’articolo del Decreto legge aiuti ter ‘Partecipazione dello Stato italiano al programma di assistenza macro finanziaria eccezionale in favore dell’Ucraina’. La misura è contenuta nella bozza del Decreto legge aiuti ter, all’esame del Cdm. ”Il ministero dell’Economia -si legge- è autorizzato a porre in essere tutti gli atti ed accordi necessari per la partecipazione dello Stato italiano al programma e al relativo rilascio della garanzia dello Stato, per un importo complessivo massimo di euro 700 milioni per l’anno 2022, per la copertura, nei limiti della quota di spettanza dello Stato italiano, dei rischi sostenuti dall’Unione europea”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 16 settembre 2022) In arrivo 700per l’, stanziati attraverso l’articolo delleggeter ‘Partecipazione dello Stato italiano al programma di assistenza macro finanziaria eccezionale in favore dell’’. La misura è contenuta nelladelleggeter, all’esame del Cdm. ”Il ministero dell’Economia -si legge- è autorizzato a porre in essere tutti gli atti ed accordi necessari per la partecipazione dello Stato italiano al programma e al relativo rilascio della garanzia dello Stato, per un importo complessivo massimo di euro 700per l’anno 2022, per la copertura, nei limiti della quota di spettanza dello Stato italiano, dei rischi sostenuti dall’Unione europea”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro ...

