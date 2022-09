Speranza: “La pandemia non è finita ma siamo sulla strada giusta” (Di venerdì 16 settembre 2022) MILANO – “siamo sulla strada giusta” ma la pandemia “non è finita” perché “rispetto al passato abbiamo armi e strumenti che non avevamo, il primo di questi è il vaccino. Sono aggiornati alla variante Omicron. L’Italia è tra i Paesi con il più alto tasso di vaccinazione, ma questo amico invisibile è molto insidioso. Facciamo attenzione”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza ospite di Rtl 102.5. Quanto alla quarta dose del vaccino anti-Covid, “in questo momento, secondo le autorità scientifiche, è raccomandata agli over 60 anni e agli immuni compromessi. Da pochi giorni sono disponibili i vaccini aggiornati, il mio appello è netto: siamo in una situazione migliore, ma occorre proteggersi. Per le categorie over 60 e i fragili ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 16 settembre 2022) MILANO – “” ma la“non è” perché “rispetto al passato abbiamo armi e strumenti che non avevamo, il primo di questi è il vaccino. Sono aggiornati alla variante Omicron. L’Italia è tra i Paesi con il più alto tasso di vaccinazione, ma questo amico invisibile è molto insidioso. Facciamo attenzione”. Lo ha detto il ministro della Salute Robertoospite di Rtl 102.5. Quanto alla quarta dose del vaccino anti-Covid, “in questo momento, secondo le autorità scientifiche, è raccomandata agli over 60 anni e agli immuni compromessi. Da pochi giorni sono disponibili i vaccini aggiornati, il mio appello è netto:in una situazione migliore, ma occorre proteggersi. Per le categorie over 60 e i fragili ...

