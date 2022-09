MOTO2 E MOTO3 NEL PARCO GIOCHI DI ARAGON (Di venerdì 16 settembre 2022) Per la quindicesima tappa della stagione, sarà il Motorland di ARAGON ad ospitare questo weekend le due ruote con le gare di MOTO2 e MOTO3. Il Motomondiale, dopo la gara di Misano, resta nel Vecchio Continente, questa volta però spostandosi in terra iberica, prima delle quattro trasferte extra-continentali che anticiperanno la conclusione del tour nella solita Valencia. ARAGON è un impianto ultramoderno battezzato nel 2010 dal motomondiale, che ospita oltre al circuito principale una vasta area sportiva ed un PARCO tecnologico. La ‘Ciudad del Motor’, una sorta di PARCO GIOCHI per tutti gli appassionati dei motori, sorge a pochi kilometri dal piccolo comune di origine araba di Alcaniz, a ovest della regione autonoma d’ARAGONa. Il tracciato, disegnato ... Leggi su sportnews.snai (Di venerdì 16 settembre 2022) Per la quindicesima tappa della stagione, sarà il Motorland diad ospitare questo weekend le due ruote con le gare di. Il Motomondiale, dopo la gara di Misano, resta nel Vecchio Continente, questa volta però spostandosi in terra iberica, prima delle quattro trasferte extra-continentali che anticiperanno la conclusione del tour nella solita Valencia.è un impianto ultramoderno battezzato nel 2010 dal motomondiale, che ospita oltre al circuito principale una vasta area sportiva ed untecnologico. La ‘Ciudad del Motor’, una sorta diper tutti gli appassionati dei motori, sorge a pochi kilometri dal piccolo comune di origine araba di Alcaniz, a ovest della regione autonoma d’a. Il tracciato, disegnato ...

Delio92 : Non c'è mai tempo di invecchiare ... ???? #motomondiale #motogp #moto2 #moto3 #panini #figurinepanini #album… - corsedimoto : ORARI MOTOGP - Domani scatta il Gran Premio di Aragon. Italiani all'inseguimento, chi emergerà? Tutti gli orari TV… - biagio4658 : C'erano due piloti che Ajo doveva prendere assolutamente: Aldeguer in Moto2 e Diogo Moreira in Moto3. Qualcuno salv… - giuliapupilla : @Pavus24 moto3 e moto2 l'ultima gara è stato un tutti giù per terra, in motogp le mie lacrime mandano avanti la moto di fabio - bonosjrvm : Previo MotoGP GP Aragon Motorland 18-9-2022 #MotoGP #Moto2 #Moto3 #Motorland #AragonGP #Aragon #MotoGP2023 #Honda… -