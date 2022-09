Milan e Napoli, i due mondi paralleli (Di venerdì 16 settembre 2022) ROMA - C'è chi ha soprattutto i soldi - e talvolta li spreca - e chi ci aggiunge pure le idee; c'è un calcio che brucia capitali e poi ce n'è un altro che, attraverso rabdomanti, va scovare tra le ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 settembre 2022) ROMA - C'è chi ha soprattutto i soldi - e talvolta li spreca - e chi ci aggiunge pure le idee; c'è un calcio che brucia capitali e poi ce n'è un altro che, attraverso rabdomanti, va scovare tra le ...

gippu1 : Il #Milan torna a vincere una partita di Champions a San Siro dopo quasi 12 anni: 2-0 al Celtic di Van Dijk (!), 18… - pisto_gol : Sia #Juve che #Inter battute e messe sotto sul piano del gioco, il #Milan solo pari con il Salisburgo - e non è una… - AntoVitiello : #Pioli a Sky su Milan-Napoli: 'Entrambe le squadre possono perdere tanto senza #Leao e #Osimhen. Ci perdiamo forse… - napolimagazine : IL MATTINO - Milan-Napoli, Lozano, Olivera e Raspadori favoriti per partire titolari - apetrazzuolo : IL MATTINO - Milan-Napoli, Lozano, Olivera e Raspadori favoriti per partire titolari -