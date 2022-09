M5S, cresce l'ottimismo. Sogna il 20%. E nel Cdx segnali di ansia (Di venerdì 16 settembre 2022) Il Movimento 5 Stelle "Sogna". E Sognare è lecito. Giuseppe Conte è sempre più fiducioso sulla risalita in vista delle elezioni politiche del 25 settembre, in particolare nelle Regioni meridionali ma in parte anche al Centro-Nord. Si tratta ovviamente solo di sentiment, di impressioni. Ma parlando con parlamentari e candidati pentastellati, giorno dopo giorno, cresce costantemente l'ottimismo... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 16 settembre 2022) Il Movimento 5 Stelle "". Ere è lecito. Giuseppe Conte è sempre più fiducioso sulla risalita in vista delle elezioni politiche del 25 settembre, in particolare nelle Regioni meridionali ma in parte anche al Centro-Nord. Si tratta ovviamente solo di sentiment, di impressioni. Ma parlando con parlamentari e candidati pentastellati, giorno dopo giorno,costantemente l'... Segui su affaritaliani.it

