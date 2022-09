Jordan batte Maradona: canotta venduta all’asta per oltre 10 mln (Di venerdì 16 settembre 2022) La maglia indossata da Michael Jordan in gara 1 delle Finals NBA del 1998 contro gli Utah Jazz a Salt Lake City è stata venduta all’asta da Sotheby’s per il prezzo record di 10,091 milioni di euro. Si tratta della maglia rossa immortalata nel docufilm “The Last Dance”, di Espn/Netflix, sulla stagione 1997-98 dei Bulls. L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 16 settembre 2022) La maglia indossata da Michaelin gara 1 delle Finals NBA del 1998 contro gli Utah Jazz a Salt Lake City è statada Sotheby’s per il prezzo record di 10,091 milioni di euro. Si tratta della maglia rossa immortalata nel docufilm “The Last Dance”, di Espn/Netflix, sulla stagione 1997-98 dei Bulls. L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

