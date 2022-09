Gas, Cingolani “Stoccaggi all’86,7%” (Di venerdì 16 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi abbiamo gli Stoccaggi all’86,7%, l’obiettivo è il 90% entro ottobre”. Lo ha detto il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, nel corso della conferenza stampa dopo il Cdm. “Siamo in anticipo e oggi ho firmato una lettera che dà a Snam l’incarico di andare oltre. Se riuscissimo ad arrivare al 92-93% avremmo maggiore flessibilità nei momenti di massimo assorbimento invernale”, ha spiegato Cingolani, chiarendo che “ancora adesso l’offerta è superiore alla domanda”.“Ad oggi abbiamo dimezzato la dipendenza dal gas russo”, ha aggiunto il ministro. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi abbiamo gli,7%, l’obiettivo è il 90% entro ottobre”. Lo ha detto il ministro della Transizione Ecologica, Roberto, nel corso della conferenza stampa dopo il Cdm. “Siamo in anticipo e oggi ho firmato una lettera che dà a Snam l’incarico di andare oltre. Se riuscissimo ad arrivare al 92-93% avremmo maggiore flessibilità nei momenti di massimo assorbimento invernale”, ha spiegato, chiarendo che “ancora adesso l’offerta è superiore alla domanda”.“Ad oggi abbiamo dimezzato la dipendenza dal gas russo”, ha aggiunto il ministro. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

