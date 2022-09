Francesco Chiofalo insultato per colpa della ex Selvaggia Roma: lui non ci sta (Di venerdì 16 settembre 2022) Appena qualche ora fa vi abbiamo parlato della grossa polemica scoppiata su Selvaggia Roma. La ex protagonista di Temptation Island è stata criticata ampiamente dopo alcune sue dichiarazioni. L’influencer aveva spiegato su Instagram di non essere d’accordo con le adozioni gay. Questo ha portato ad una montagna di commenti negativi. A cui si è aggiunto persino quello di Tommaso Zorzi. Ma ad essere insultata, in questo caso, non è stata solo la diretta interessata. Caso Selvaggia Roma, il suo ex Francesco Chiofalo insultato ingiustamente Ricorderete che, a Temptation island, partecipò in coppia con quello che, all’epoca, era il suo fidanzato. Ovviamente stiamo parlando di Francesco Chiofalo, a cui lei aveva assegnato ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 16 settembre 2022) Appena qualche ora fa vi abbiamo parlatogrossa polemica scoppiata su. La ex protagonista di Temptation Island è stata criticata ampiamente dopo alcune sue dichiarazioni. L’influencer aveva spiegato su Instagram di non essere d’accordo con le adozioni gay. Questo ha portato ad una montagna di commenti negativi. A cui si è aggiunto persino quello di Tommaso Zorzi. Ma ad essere insultata, in questo caso, non è stata solo la diretta interessata. Caso, il suo exingiustamente Ricorderete che, a Temptation island, partecipò in coppia con quello che, all’epoca, era il suo fidanzato. Ovviamente stiamo parlando di, a cui lei aveva assegnato ...

