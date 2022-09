Elezioni, Conte a Catania fa il pieno e va all’attacco di Meloni e Salvini (Di venerdì 16 settembre 2022) Il leader M5S Giuseppe Conte a Catania, ma anche a Reggio Calabria e Messina, ha riempito piazze in vista delle Elezioni del 25 settembre. Dal Sud arriva un bel messaggio di fiducia che l’ex premier manda ai suoi sostenitori. Non mancano anche le stoccate ai suoi avversari politici. Elezioni, Conte a Catania fa il pieno di folla in piazza Giuseppe Conte ha riempito la piazza di Catania a porta Garibaldi. In vista delle Elezioni del 25 settembre, il leader del Movimento 5 Stelle ha radunato i suoi attivisti e sostenitori. “Saremo sempre con i poveri”, dice Conte rivendicando i benefici del reddito di cittadinanza. Dal palco critiche per Giorgia Meloni, Carlo Calenda e Matteo Renzi: “Un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 16 settembre 2022) Il leader M5S Giuseppe, ma anche a Reggio Calabria e Messina, ha riempito piazze in vista delledel 25 settembre. Dal Sud arriva un bel messaggio di fiducia che l’ex premier manda ai suoi sostenitori. Non mancano anche le stoccate ai suoi avversari politici.fa ildi folla in piazza Giuseppeha riempito la piazza dia porta Garibaldi. In vista delledel 25 settembre, il leader del Movimento 5 Stelle ha radunato i suoi attivisti e sostenitori. “Saremo sempre con i poveri”, dicerivendicando i benefici del reddito di cittadinanza. Dal palco critiche per Giorgia, Carlo Calenda e Matteo Renzi: “Un ...

