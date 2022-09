Chi sono i Verdi tedeschi

Leggi su it.insideover

(Di venerdì 16 settembre 2022) La maggiore delle storiche formazioni ecologiste europee o la prima delle nuove, moderne e aggiornate versioni dei partitiche vanno via via diffondendosi in tutta Europa? Alleanza 90/I, il partito ecologista tedesco che dopo aver avuto in Annalena Baerbock la sua candidata alla Cancelleria per succedere ad Angela Merkel è tornato al governo a distanza InsideOver.