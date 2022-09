Calcio femminile | Serie A 2022-2023 | grande attesa per Juventus-Roma | attenzione a Milan-Sassuolo

(Di venerdì 16 settembre 2022) È tutto pronto per la terza giornata delladi. Si inizierà già quest’oggi con il big match trad’inizio alle 14:30) e si proseguirà poi in tutto il weekend fino a Como-Sampdoria e, incontri che chiuderanno questo turno.promette spettacolo. Le bianconere hanno iniziato il campionato allacon il 6-0 all’esordio contro il Como, ma sono poi incappate in un pareggio per 3-3 contro l’Inter e sono quindi ora quarte in campionato. Dall’altra parte, invece, la squadra di Alessandro Spugna si è imposta nelle prime due partite contro Pomigliano e(in entrambi i ...

mcsfantos : RT @AthensWFS: Il Summit del Calcio Femminile ad Atene. Presente l'Italia - AthensWFS : Il Summit del Calcio Femminile ad Atene. Presente l'Italia - NotiziarioC : Napoli Femminile, domani esordio a Trento. Di Bari: «Sarà dura ma siamo pronte» - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CALCIO FEMMINILE - Sacco: 'Napoli a caccia di conferme' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CALCIO FEMMINILE - Sacco: 'Napoli a caccia di conferme' -

La Gazzetta dello Sport

Beth Mead e Vivianne Miedema, la coppia del: compagne di squadra e fidanzate La calciatrice inglese Beth Mead - candidata UEFA Women's Player of the Year (in lizza con Lena Oberdorf e Alexia Putellas) - ha parlato apertamente ...... dello spettacolo e del Governo Dai gemelli mezzofondisti Ala e Osama Zoghlami , al nuotatore plurimedagliato Alessandro Miressi, fino alla capitana della Nazionale diSara ... Montemurro carica la Juve Women: “Svolteremo anche in Europa” Nel corso di One Station Radio, durante la trasmissione “serie Al femminile”, condotto da Luca Cerchione e Andrea Fiorentino, con la partecipazione dell’avvocato La Marca, è intervenuto il direttore d ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “misurazione” e “targeting e pubblic ...