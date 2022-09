Bologna, gli stranieri banchettano sulle donne: minorenne stuprata da magrebino, la terza in un mese (Di venerdì 16 settembre 2022) Bologna, 16 set — Bologna terra di nessuno, o meglio terra di immigrati che ne hanno fatto il loro campo di conquista, complice l’amministrazione più «inclusiva» d’Italia (ovviamente la trazione è Pd): a pagare sono soprattutto le donne, con tre stupri compiuti da stranieri in meno di un mese, l’ultimo dei quali compiuto da un magrebino ai danni di una ragazza di 17 anni. Lo riferisce il Corriere. magrebino stupra 17enne: il terzo in un mese L’episodio si è verificato all’interno dei Giardini Margherita intorno alla mezzanotte tra mercoledì e giovedì. Un passante, avendo notato la giovane in difficoltà, si è fermato a soccorrerla allertando carabinieri e 118. La 17enne — un soggetto con fragilità e attualmente ospitata in una struttura per minori del ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 16 settembre 2022), 16 set —terra di nessuno, o meglio terra di immigrati che ne hanno fatto il loro campo di conquista, complice l’amministrazione più «inclusiva» d’Italia (ovviamente la trazione è Pd): a pagare sono soprattutto le, con tre stupri compiuti dain meno di un, l’ultimo dei quali compiuto da unai danni di una ragazza di 17 anni. Lo riferisce il Corriere.stupra 17enne: il terzo in unL’episodio si è verificato all’interno dei Giardini Margherita intorno alla mezzanotte tra mercoledì e giovedì. Un passante, avendo notato la giovane in difficoltà, si è fermato a soccorrerla allertando carabinieri e 118. La 17enne — un soggetto con fragilità e attualmente ospitata in una struttura per minori del ...

