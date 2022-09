“Bella Ciao è un inno di libertà strumentalizzato in diversi contesti politici”, Laura Pausini torna a parlare del suo rifiuto (Di venerdì 16 settembre 2022) Ha atteso che le polemiche attorno a lei si smorzassero (anche se non si erano ancora completamente sgonfiate) prima di pubblicare – via social – un comunicato ufficiale per spiegare i motivi che l’hanno spinta a non cantare, mentre era ospite di una trasmissione spagnola, “Bella Ciao”. Aveva già rotto il silenzio con alcuni commenti in risposta su Twitter per mostrare la sua posizione, ma suscitando ancora più critiche nei suoi confronti. Ora Laura Pausini ha provato a mettere la parola fine spiegando, per l’ennesima volta, il suo punto di vista. pic.twitter.com/NYeaVpRRBc — Laura Pausini (@LauraPausini) September 15, 2022 Laura Pausini torna a parlare della polemica su ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Ha atteso che le polemiche attorno a lei si smorzassero (anche se non si erano ancora completamente sgonfiate) prima di pubblicare – via social – un comunicato ufficiale per spiegare i motivi che l’hanno spinta a non cantare, mentre era ospite di una trasmissione spagnola, “”. Aveva già rotto il silenzio con alcuni commenti in risposta su Twitter per mostrare la sua posizione, ma suscitando ancora più critiche nei suoi confronti. Oraha provato a mettere la parola fine spiegando, per l’ennesima volta, il suo punto di vista. pic.twitter.com/NYeaVpRRBc —(@) September 15, 2022della polemica su ...

pif_iltestimone : Pensare di non cantare 'Bella Ciao', per non voler prendere posizione, è una gran minchiata. Quando ti rifiuti di c… - rulajebreal : “Bella Ciao' non è una canzone politica bensì un inno alla resistenza Antifascista. Dovrebbe essere motivo di orgog… - elio_vito : Il Congresso della Democrazia cristiana nel 1976 si concluse sulle note di Bella ciao, ditelo a Salvini (ed a Laura Pausini...)! - LSilente : @rulajebreal Il 26 settembre le cantetemo tutti Bella Ciao!! Per ora cantiamo L'inno Nazionale Italiano!! - silvanss3r : @Ivanotaj @pif_iltestimone FANCU.O TE E bella ciao -