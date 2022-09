Una prof rischia la condanna a 8 mesi per la morte durante una gita di uno studente cardiopatico (Di giovedì 15 settembre 2022) rischia una condanna di 8 mesi un’insegnante imputata per la morte di un suo studente di 13 anni morto durante una gita scolastica. I fatti risalgono all’11 aprile 2014, quando la classe accompagnata dalla docente era andata in visita alla sala civica del Comune di Villanuova sul Clisi, nel Bresciano. Quel giorno Alessio Quaini con i suoi compagni di classe dovette salire 40 gradini per raggiungere le meta della gita, nonostante fosse affetto da cardiopatia congenita. Il pm ha chiesto la condanna a 8 mesi per l’insegnante, ritenendola responsabile della mancata vigilanza del ragazzo, di cui avrebbe conosciuto la malattia. Secondo il consulente del pm e i medici che avevano in cura il ragazzo, lo sforzo di salire tutti ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 settembre 2022)unadi 8un’insegnante imputata per ladi un suodi 13 anni mortounascolastica. I fatti risalgono all’11 aprile 2014, quando la classe accompagnata dalla docente era andata in visita alla sala civica del Comune di Villanuova sul Clisi, nel Bresciano. Quel giorno Alessio Quaini con i suoi compagni di classe dovette salire 40 gradini per raggiungere le meta della, nonostante fosse affetto da cardiopatia congenita. Il pm ha chiesto laa 8per l’insegnante, ritenendola responsabile della mancata vigilanza del ragazzo, di cui avrebbe conosciuto la malattia. Secondo il consulente del pm e i medici che avevano in cura il ragazzo, lo sforzo di salire tutti ...

