Totti-Blasi | scompare il profilo Instagram di Corona

fraversion : la risposta di Ilary Blasi all'intervista a Totti: 'Continuerò a proteggere i miei figli'. A Repubblica fonti vicin… - riotta : Totti e Ilary Blasi, per 'difendere i figli' li espongono (scoop @a_cazzullo @Corriere bravo!) a insulti, petulanze… - C1Corrado : @sociofra Probabilmente la diatriba tra Totti e la moglie Blasi potrebbe nuocere alla campagna pubblicitaria… - chiarapaciucci : News della settimana: i rolex di #Totti fregati dalla #Blasi, la #Pausini definita fascista perché non canta… - GossipNews_it : Francesco Totti e Ilary Blasi, la guerra è iniziata -

Ormai si è capito: il 2022 non è un anno felice per le coppie. Daa Hunziker - Trussardi sono tante le coppie che si sono dette addio negli ultimi mesi. E stavolta sembra arrivato il turno di Stefania Orlando . Fabrizio Corona torna su Instagram, ecco ...Francescoe Ilaryvivrebbero tutt'ora nella stessa dimora, per il bene dei figli, ma in modalità separati in casa: 'zero cordialità, dialoghi ridotti al minimo, civili quanto basta per evitare altri ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-e66f8f-6c17-2ccb-a6d9-3b1290f3ce95 ...Francesco Totti e Ilary Blasi si sono separati pochissimi mesi fa, ma non si placano le polemiche e gli attacchi incrociati.