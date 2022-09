Sarri: 'Lazio, c'è un germe. Se è colpa mia, pronto a un passo indietro. Se è un giocatore va venduto' (Di giovedì 15 settembre 2022) Non poteva andare peggio la trasferta in Danimarca per la Lazio, sconfitta 5 - 1 dal Midtjylland. Maurizio Sarri non ha nascosto i difetti della sua squadra: "È stata la Lazio che si è vista a Verona, ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 15 settembre 2022) Non poteva andare peggio la trasferta in Danimarca per la, sconfitta 5 - 1 dal Midtjylland. Maurizionon ha nascosto i difetti della sua squadra: "È stata lache si è vista a Verona, ...

sportface2016 : #MidtjyllandLazio, #Sarri: 'C'è un germe nel gruppo. Se è colpa mia, faccio un passo indietro' - flamanc24 : RT @spoilsport_it: #Lazio, #Sarri non ha alcuna intenzione di dimettersi ???? - Lore2121211 : @HeyMiChiamoCiao @GiuseppeFalcao Infatti anche la lazio ha infortunati e anche sarri si è lamentato del campo che fa schifo - flamanc24 : RT @CalciomercatoIl: Mi avete rotto il cazzo Con le dimissioni di Sarri. Cerchiamo di finirla qua, è tifiamo la nostra Lazio ???? - Cucciolina96251 : RT @NicoSchira: Claudio #Lotito al Messaggero: “#Sarri non va via: resta alla #Lazio, su questo non ci sono dubbi. Gli alti e bassi della s… -