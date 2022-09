Raspadori: «Cerco di fare sempre le cose in funzione della squadra, come mi chiede Spalletti» (Di giovedì 15 settembre 2022) Nel post partita di Rangers-Napoli, ai microfoni di Sky ha parlato l’attaccante del Napoli, Giacomo Raspadori. Ha segnato sia stasera che contro lo Spezia, nell’ultima partita di campionato. Gli è stato chiesto quale sia il gol più importante tra i due. “Sono entrambi importanti. Stasera è stata una partita difficile, abbiamo avuto un grande approccio, siamo riusciti a reagire nel migliore dei modi. Spalletti? Mi chiede di cercare di mettere le mie qualità al servizio della squadra, cosa che Cerco di fare sempre, perché sono altruista e generoso. Cerco di fare le cose in funzione della squadra per arrivare al risultato”. Domenica c’è il Milan, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 settembre 2022) Nel post partita di Rangers-Napoli, ai microfoni di Sky ha parlato l’attaccante del Napoli, Giacomo. Ha segnato sia stasera che contro lo Spezia, nell’ultima partita di campionato. Gli è stato chiesto quale sia il gol più importante tra i due. “Sono entrambi importanti. Stasera è stata una partita difficile, abbiamo avuto un grande approccio, siamo riusciti a reagire nel migliore dei modi.? Midi cercare di mettere le mie qualità al servizio, cosa chedi, perché sono altruista e generoso.dileinper arrivare al risultato”. Domenica c’è il Milan, ...

