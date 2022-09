Maria Monsè | ecco cosa preferisce… | “Vi stupirò”

Leggi su newstv

(Di giovedì 15 settembre 2022)ha deciso di stupire i suoi fan con un post condiviso su Instagram: l’ex gieffina ha rivelato una sua particolare preferenza., la sua preferenza vi stupirà (via Instagram)Attrice e volto della televisione celebre per essere stata una inquilina del “Grande Fratello VIP”,è nata a Catania nel 1974. Fin da ragazza ha sempre sognato di entrare a far parte del mondo dello spettacolo, così da giovanissima ha lasciato la Sicilia per trasferirsi a Roma. Negli anni novanta è salita alla ribalta all’interno del cast di “Non è la Rai”. Successivamente ha debuttato come conduttrice con la trasmissione “Go-Cart” e attrice nei film “Io e il re” e “Ragazzi della notte”. La notorietà grazie al “GF VIP” In seguito al suo esordio ha recitato nelle serie “Donna”, ...