LIVE Roma-HJK Helsinki 0-0 a fine primo tempo: espulso Tenho, il palo salva Rui Patricio (Di giovedì 15 settembre 2022) Roma-HJK Helsinki (calcio d'inizio alle ore 21) è una gara valevole per la seconda giornata del gruppo C nella fase a gironi di Europa... Leggi su calciomercato (Di giovedì 15 settembre 2022)-HJK(calcio d'inizio alle ore 21) è una gara valevole per la seconda giornata del gruppo C nella fase a gironi di Europa...

OfficialASRoma : ???? LIVE: La conferenza stampa di José Mourinho e Mile Svilar in vista di Ludogorets-Roma - romanewseu : ?? LIVE #RomaHelsinki 0-0: ospiti in 10. Fine primo tempo senza reti. Grandi occasioni per Belotti e Zaniolo ??… - siamo_la_Roma : ?? Intervallo di #RomaHelsinki ?? Giallorossi in vantaggio di un uomo ma non riescono a sfondare ?? Tra poco la rip… - forzaroma : 45'+3 Finisce qui il primo tempo: 0-0 all'Olimpico, con la Roma che spreca diverse occasioni. Helsinki in 10 dal 14… - forzaroma : 42' Altra occasione clamorosa per la Roma: da calcio d'angolo, il pallone viene spizzato per Belotti che deve sping… -