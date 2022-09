“Già non lo sopportano più”. UeD, il tronista è già un caso: la produzione pronta a intervenire (Di giovedì 15 settembre 2022) Ancora un colpo di scena su Uomini e Donne. Stavolta ad essere finito nella bufera sarebbe stato uno dei tronisti del dating show di Maria De Filippi. Sono quattro, due ragazze e due ragazzi, i protagonisti che vedremo sulla poltrona rossa a partire da martedì 20 settembre. L’anticipazione è stata data da chi se ne intende, ovvero uno degli esperti di gossip e televisione più apprezzati sui social. La notizia è decisamente molto clamorosa, anche perché siamo ancora agli albori del programma di Canale 5. Prima di dirvi tutto su Uomini e Donne e su uno dei tronisti finiti già nel mirino, nelle scorse ore il settimanale Mio si è soffermato su altro e soprattutto sul Trono Over: “De Filippi torna con Ida, Gemma e gli altri protagonisti più amati e prepara una stagione ricca di scandali e colpi di scena”. Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime settimane, ma già dalla prossima ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 settembre 2022) Ancora un colpo di scena su Uomini e Donne. Stavolta ad essere finito nella bufera sarebbe stato uno dei tronisti del dating show di Maria De Filippi. Sono quattro, due ragazze e due ragazzi, i protagonisti che vedremo sulla poltrona rossa a partire da martedì 20 settembre. L’anticipazione è stata data da chi se ne intende, ovvero uno degli esperti di gossip e televisione più apprezzati sui social. La notizia è decisamente molto clamorosa, anche perché siamo ancora agli albori del programma di Canale 5. Prima di dirvi tutto su Uomini e Donne e su uno dei tronisti finiti già nel mirino, nelle scorse ore il settimanale Mio si è soffermato su altro e soprattutto sul Trono Over: “De Filippi torna con Ida, Gemma e gli altri protagonisti più amati e prepara una stagione ricca di scandali e colpi di scena”. Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime settimane, ma già dalla prossima ...

pif_iltestimone : Pensare di non cantare 'Bella Ciao', per non voler prendere posizione, è una gran minchiata. Quando ti rifiuti di c… - GianlucaVasto : Sto caxxo di reddito che da da mangiare ai poveri con 3/400 euro mese. Basta!!!! Meglio togliere tetto stipendi a c… - AntoVitiello : #Maldini a Sky: 'Le possibilità del #Milan già di quest'anno e dell'anno prossimo saranno maggiori perchè ci sarann… - alessia_ciani : RT @pif_iltestimone: Pensare di non cantare 'Bella Ciao', per non voler prendere posizione, è una gran minchiata. Quando ti rifiuti di cant… - chrcapuano : RT @IoSonoSpiderMan: Non ho una Twitter Circle e non so se la farò. Semplicemente, se ti seguo sei già un/una twitterin* del mio cuore e mi… -