Come un limone lunare: la crisi nelle immagini dei media (Di giovedì 15 settembre 2022) Francesco Simeti Come un limone lunare è la mostra in programma a XNL Piacenza e a cura di Paola Nicolin. Il percorso allestito presenta immagini con cui l’artista lavora. Un campionario di rappresentazioni della Natura che propone una riflessione sulla società contemporanea. Inaugura oggi, 15 settembre alle 18 negli spazi di Via Santa Franca. Francesco Leggi su periodicodaily (Di giovedì 15 settembre 2022) Francesco Simetiunè la mostra in programma a XNL Piacenza e a cura di Paola Nicolin. Il percorso allestito presentacon cui l’artista lavora. Un campionario di rappresentazioni della Natura che propone una riflessione sulla società contemporanea. Inaugura oggi, 15 settembre alle 18 negli spazi di Via Santa Franca. Francesco

rossonero_fede : RT @ApacheRossonero: Gli faccio i complimenti. Solo in serie A non lo sentirete mai o quasi , perché l educazione sportiva in Italia non es… - mpersivale : @Inter @EdDzeko Se Inzaghi non lo spreme come un limone (vedi l’anno scorso) resta un signor giocatore - ChrisTWT_ : @InterHubOff @Gazzetta_it @GettyImages Abbiamo un 2002 in panchina che è un potenziale crack, che lo faccia giocare… - maxcrespino : RT @ApacheRossonero: Gli faccio i complimenti. Solo in serie A non lo sentirete mai o quasi , perché l educazione sportiva in Italia non es… - intersect_88 : @IlBuonDiavolo3 Se salta Mr Burns è finita, spero resti come Limone -