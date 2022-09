Ultime Notizie – Milano, si rompe caviglia su terrazza del Duomo: pompieri la calano da 70 metri (Di mercoledì 14 settembre 2022) Una donna di 55 anni, caduta rovinosamente mentre si trovava sulla terrazza del Duomo di Milano, è stata soccorsa dai vigili del fuoco. Dopo aver riportato la frattura scomposta della caviglia, è stata calata su una barella dalla sommità della cattedrale, da un’altezza di quasi 70 metri, grazie all’intervento del nucleo Speleo alpino fluviale dei pompieri. La 55enne stata portata in codice giallo presso il Cto dell’ospedale Gaetano Pini di Milano. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 14 settembre 2022) Una donna di 55 anni, caduta rovinosamente mentre si trovava sulladeldi, è stata soccorsa dai vigili del fuoco. Dopo aver riportato la frattura scomposta della, è stata calata su una barella dalla sommità della cattedrale, da un’altezza di quasi 70, grazie all’intervento del nucleo Speleo alpino fluviale dei. La 55enne stata portata in codice giallo presso il Cto dell’ospedale Gaetano Pini di. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

