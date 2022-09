Traffico Roma del 14-09-2022 ore 19:00 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Luceverde Roma Buonasera Ben ritrovati in studio Massimo Vischi si allungano le code sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code per un incidente dallo svincolo Trionfale alla Salaria mentre guida per Traffico troviamo code tra le Nomentana e La Rustica rallentamenti e code si incontrano anche sulla carreggiata esterna code a tratti tra la Roma Fiumicino e La Romanina tra lentamente per un incidente anche sul tetto Urbano della A24 3 la tangenziale e Tor Cervara verso raccordo anulare sulla Cassia bis e code per lavori tra via della Giustiniana e il raccordo anulare nelle due direzioni stessa cosa sulla Cassia 3 raccordo e la torta poi troviamo ancora code sulla via Salaria in direzione centro dall’ aeroporto dell’Urbe a via Gaiole in Chianti per una riduzione di carreggiata dovuta al lavori in tangenziale ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 settembre 2022) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati in studio Massimo Vischi si allungano le code sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code per un incidente dallo svincolo Trionfale alla Salaria mentre guida pertroviamo code tra le Nomentana e La Rustica rallentamenti e code si incontrano anche sulla carreggiata esterna code a tratti tra laFiumicino e Lanina tra lentamente per un incidente anche sul tetto Urbano della A24 3 la tangenziale e Tor Cervara verso raccordo anulare sulla Cassia bis e code per lavori tra via della Giustiniana e il raccordo anulare nelle due direzioni stessa cosa sulla Cassia 3 raccordo e la torta poi troviamo ancora code sulla via Salaria in direzione centro dall’ aeroporto dell’Urbe a via Gaiole in Chianti per una riduzione di carreggiata dovuta al lavori in tangenziale ...

romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato a via Mura dei Francesi, tra via dei Laghi e via di Morena - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a viale Angelico, tra viale Giulio Cesare e il lungotevere della Vittoria - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato a viale John Fitzgerald Kennedy, tra via dei Sette Metri e il Gra - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso su via della Giustiniana, tra via di Santa Cornelia e via della Villa di Livia-Stazione di Prima Porta - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato sulla Tiburtina, tra viale Regina Margherita e via di Galla Placidia/via dei Durantini -

