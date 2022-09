Ordine duro: “Leao espulso e si lamentano pure. Accuse Sarri agli arbitri, se fossero fondate?” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il giornalista sportivo Franco Ordine, ha rilasciato il seguente pensiero sulle ultime e discusse direzioni arbitrali in Serie A a DerbyDerbyDerby.it. Ecco le sue parole di fuoco dopo i disastri... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il giornalista sportivo Franco, ha rilasciato il seguente pensiero sulle ultime e discusse direzioni arbitrali in Serie A a DerbyDerbyDerby.it. Ecco le sue parole di fuoco dopo i disastri...

Pall_Gonfiato : #Ordine duro: “#Leao espulso e si lamentano pure. Accuse #Sarri agli arbitri, e se fossero fondate?” - MarioAntani1 : @Poghos2003 @CiroNoEuro L'ordine era chiaramente politico. I militari, da parte loro, vorrebbero sempre usare le ar… - ondivaga7 : RT @PaoloMarani3: In un momento in cui siamo ad un passo dal disastro economico e sociale la #Meloni può esser il politico giusto per il gr… - fabcet : RT @PaoloMarani3: In un momento in cui siamo ad un passo dal disastro economico e sociale la #Meloni può esser il politico giusto per il gr… - PaoloMarani3 : In un momento in cui siamo ad un passo dal disastro economico e sociale la #Meloni può esser il politico giusto per… -