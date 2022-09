aquila7630 : Il giornalista Enrico #Varriale, con un tweet ha fatto arrabbiare i tifosi dell'#Inter. #ChampionsLeague #SerieA… - Pall_Gonfiato : Inter, il tweet di Enrico Varriale fa arrabbiare i tifosi - _gyomei__ : @MarcoM267 È diverso, ma il problema è che non fanno solo quello, perché pure io seguo gli account ironici che fann… - gattomilanista : @_ElPrincipe22 Infatti hai preso l’unico tweet dove ho preso l’Inter solo da esempio ma poteva essere qualsiasi alt… - Ric_BamBam : @giovaeffe Ricordo un tweet di @pap1pap prima di Inter Roma di C. Italia, effettivamente seguito il giorno dopo da… -

AreaNapoli.it

...dei quali hanno colto l'occasione per evidenziare il fatto che il palmares dell'ex tecnico di... 2022 that's Antonio Conte in Europe for you.(thisis late cos rain beat me and i no find the ...Di seguito vi proponiamo diversiche raffigurano quanto sta succedendo. Lautaro - Lukaku ... di cuore! Nick During (@NicoDnt) September 13, 2022 Ho letto la probabile Sono sul cornicione!@... Il tweet di Palmeri fa infuriare i tifosi dell'Inter Il presidente della Lega Pro: "Dovremmo essere considerati dal governo un settore produttivo, noi siamo il calcio sociale" ...Il presidente della Lega Pro: "Il governo ci deve considerare un settore produttivo, noi siamo il calcio del territorio" ...