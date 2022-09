Casini: «All Star game della Serie A? Valuteremo» (Di mercoledì 14 settembre 2022) Le parole del presidente della Lega Serie A, Casini, su un possibile All Star game in futuro: «Da valutare i pro e i contro» Dopo la proposta di Todd Boehly, nuovo proprietario del Chelsea, di un All Star game in Premier League, il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha parlato di una possibile proposta italiana. Di seguito le sue parole. «L’idea di un All Star game di Serie A merita attenzione. Studieremo il progetto e le società in assemblea valuteranno tutti i pro e i contro. Nelle prossime settimane come Serie A studieremo il progetto e le società in Assemblea valuteranno tutti i pro e contro, con relative tempistiche. Ricordo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Le parole del presidenteLegaA,, su un possibile Allin futuro: «Da valutare i pro e i contro» Dopo la proposta di Todd Boehly, nuovo proprietario del Chelsea, di un Allin Premier League, il presidenteLegaA, Lorenzo, ha parlato di una possibile proposta italiana. Di seguito le sue parole. «L’idea di un AlldiA merita attenzione. Studieremo il progetto e le società in assemblea valuteranno tutti i pro e i contro. Nelle prossime settimane comeA studieremo il progetto e le società in Assemblea valuteranno tutti i pro e contro, con relative tempistiche. Ricordo ...

