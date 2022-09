Tg5, domani alle 15 nuovo speciale su Elisabetta II (Di martedì 13 settembre 2022) Cesara Buonamici - speciale Tg5 Nella settimana che porta ai funerali della Regina Elisabetta II, in programma lunedì prossimo, Canale 5 propone un nuovo speciale pomeridiano del Tg5, in programma domani – mercoledì 14 settembre – alle 15. Si intitola speciale Tg5 – L’abbraccio di Londra l’approfondimento della testata diretta da Clemente Mimun, con la conduzione di Cesara Buonamici, per documentare il trasferimento del feretro di Elisabetta II da Buckingham Palace a Westminster Hall. Lo speciale, con gli inviati Dario Maltese e Federico Gatti e gli ospiti Antonio Capranica e Vittorio Sabadin, seguirà la processione verso la Cattedrale, durante la quale la Regina verrà salutata dai rintocchi del Big Ben. Il corteo funebre si ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 13 settembre 2022) Cesara Buonamici -Tg5 Nella settimana che porta ai funerali della ReginaII, in programma lunedì prossimo, Canale 5 propone unpomeridiano del Tg5, in programma– mercoledì 14 settembre –15. Si intitolaTg5 – L’abbraccio di Londra l’approfondimento della testata diretta da Clemente Mimun, con la conduzione di Cesara Buonamici, per documentare il trasferimento del feretro diII da Buckingham Palace a Westminster Hall. Lo, con gli inviati Dario Maltese e Federico Gatti e gli ospiti Antonio Capranica e Vittorio Sabadin, seguirà la processione verso la Cattedrale, durante la quale la Regina verrà salutata dai rintocchi del Big Ben. Il corteo funebre si ...

