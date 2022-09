SMART CAPITAL e VSL CLUB entrano nel capitale di MIDOLINI F.lli nell’ambito di un PASSAGGIO GENERAZIONALE (Di martedì 13 settembre 2022) SMART CAPITAL S.p.A (“SMART CAPITAL”), holding di partecipazioni industriali con CAPITALe permanente specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity e VSL CLUB S.p.A. (“VSL CLUB”), società di investimento e consulenza specializzata in operazioni di CLUB deal nelsettore della logistica marittima, comunicano di avere sottoscritto in data odierna un impegno vincolante relativo all’acquisizione del 43,66% del CAPITALe sociale MIDOLINI F.lli S.p.A. (“MIDOLINI”), eccellenza del Nord Est italiano attiva dal 1950 nei servizi di sollevamento speciali, movimentazione, carico e scarico in attività portuali e nella logistica integrata. MIDOLINI, con sede ... Leggi su lombardiaeconomy (Di martedì 13 settembre 2022)S.p.A (“”), holding di partecipazioni industriali cone permanente specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity e VSLS.p.A. (“VSL”), società di investimento e consulenza specializzata in operazioni dideal nelsettore della logistica marittima, comunicano di avere sottoscritto in data odierna un impegno vincolante relativo all’acquisizione del 43,66% dele socialeF.lli S.p.A. (“”), eccellenza del Nord Est italiano attiva dal 1950 nei servizi di sollevamento speciali, movimentazione, carico e scarico in attività portuali e nella logistica integrata., con sede ...

